Ременник (Пекарская) Нахана (Нина) Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ременник (Пекарская) Нахана (Нина) Яковлевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.04.1928

Дата смерти

11.04.2013

Пол

Женский

Добавил:

УР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1928

Отец: Янель

Мать: Пекарская Гитл (Катя) Гершковна

Рождение ребёнка
27.01.1958

Дочь: Розина Галина Львовна

Отец ребёнка: Ременник Лев Моисеевич

Эвакуация
Неизвестно
Бобринец, Кіровоградська область
Украина город Бобринец, вся семья из местечка рядом с Бобринцом
Смерть
11.04.2013
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