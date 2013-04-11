Ременник (Пекарская) Нахана (Нина) Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.04.1928
Дата смерти11.04.2013
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.04.1928
Отец: Янель
Рождение ребёнка
27.01.1958
Дочь: Розина Галина Львовна
Отец ребёнка: Ременник Лев Моисеевич
Эвакуация
Неизвестно
Бобринец, Кіровоградська область
Украина город Бобринец, вся семья из местечка рядом с Бобринцом
Смерть
11.04.2013