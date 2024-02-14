Уржумова (Котельникова) Татьяна Трифоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722
Отец: Котельников Трифон Тихонович
Рождение ребёнка
1756
Сын: Уржумов Афанасий Гаврилович
Отец ребёнка: Уржумов Гаврило Петрович
Колпашники, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно