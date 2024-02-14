Уржумова (Котельникова) Татьяна Трифоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Уржумова (Котельникова) Татьяна Трифоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1722

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1722

Отец: Котельников Трифон Тихонович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1756

Сын: Уржумов Афанасий Гаврилович

Отец ребёнка: Уржумов Гаврило Петрович

Колпашники, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Уржумов Гаврило Петрович

Смерть
Неизвестно
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