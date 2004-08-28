Жичкина (Синичкина) Зинаида Никитична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жичкина (Синичкина) Зинаида Никитична

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Место рождения

Федоровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

21.11.1925

Дата смерти

28.08.2004

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1925

Отец: Синичкин Никита Степанович

Мать: Синичкина Анастасия Иосифовна

Федоровка, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
08.04.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жичкин Александр Кириллович

г. Краснодон, Луганская область, УССР, СССР
Рождение ребёнка
29.03.1950

Сын: Жичкин Александр Александрович

Отец ребёнка: Жичкин Александр Кириллович

Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жичкин Александр Кириллович

Смерть
28.08.2004
Самара, Самара, Самарская область
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