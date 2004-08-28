Жичкина (Синичкина) Зинаида Никитична
Место рождения
Дата рождения21.11.1925
Дата смерти28.08.2004
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.11.1925
Рождение ребёнка
08.04.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жичкин Александр Кириллович
г. Краснодон, Луганская область, УССР, СССР
Рождение ребёнка
29.03.1950
Сын: Жичкин Александр Александрович
Отец ребёнка: Жичкин Александр Кириллович
Приволжье, Приволжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
28.08.2004
Самара, Самара, Самарская область