Помыкалов Илья Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.08.1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
1949
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.05.1953
Сын: Помыкалов Александр Ильич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно