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Помыкалов Илья Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Помыкалов Иван Иванович

Мать: Помыкалова Пелагея Васильевна

Рождение ребёнка
18.08.1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
1949

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.05.1953

Сын: Помыкалов Александр Ильич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Телегино, Челябинский уезд, Оренбургская губерния
Смерть
Неизвестно
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