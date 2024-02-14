Хамзин Хасан Рахимзянович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1924
Дата смерти1961
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Военная награда
Неизвестно
Хамзин Хасаян Рахимович рядовой В архив Дата рождения __.__.1924 Место призыва Мендыгаринский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 212 гап 9 адп... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1961