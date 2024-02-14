Хамзин Хасан Рахимзянович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хамзин Хасан Рахимзянович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1924

Дата смерти

1961

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Военная награда
Неизвестно
Хамзин Хасаян Рахимович рядовой В архив Дата рождения __.__.1924 Место призыва Мендыгаринский РВК, Казахская ССР, Кустанайская обл., Мендыгаринский р-н Посмотреть на карте Воинская часть 212 гап 9 адп... Показать все
Рождение ребёнка
10.01.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1961

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