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Бороздкин Александр Павлович

Место рождения

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

1827 ст.

Дата смерти

26.12.1880 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.

Отец: Павел Васильевич

Мать: Фёкла Григорьевна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
08.02.1848 ст.

Жена: Бороздкина Евфимия Михайловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп2 д661Б стр1636об-1637(1631) Б АлександрПавлович
Рождение ребёнка
1849 ст.

Сын: Бороздкин Иван Александрович

Мать ребёнка: Бороздкина Евфимия Михайловна

Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
26.12.1880 ст.
Давыдово, Ярославский муниципальный район, Ярославская область
ГАЯО ф230 оп11-18 д3116 стр769об-770(823) СМ АлександрПавлович

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