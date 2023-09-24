Бороздкин Александр Павлович
Место рождения
Дата рождения1827 ст.
Дата смерти26.12.1880 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827 ст.
Отец: Павел Васильевич
Мать: Фёкла Григорьевна
Бракосочетание
08.02.1848 ст.
ГАЯО ф230 оп2 д661Б стр1636об-1637(1631) Б АлександрПавлович
Рождение ребёнка
1849 ст.
Сын: Бороздкин Иван Александрович
Мать ребёнка: Бороздкина Евфимия Михайловна
Смерть
26.12.1880 ст.
ГАЯО ф230 оп11-18 д3116 стр769об-770(823) СМ АлександрПавлович