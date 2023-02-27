Копылова Анастасия Кузьминична
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Поводова Мария Михайловна
Отец ребёнка: Копылов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1914
Сын: Копылов Василий Михайлович
Отец ребёнка: Копылов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Копылова Клавдия Михайловна
Отец ребёнка: Копылов Михаил Михайлович
Рождение ребёнка
1930
Дочь: Копылова Лидия Михайловна
Отец ребёнка: Копылов Михаил Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно