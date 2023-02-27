Копылова Анастасия Кузьминична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Копылова Анастасия Кузьминична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Поводова Мария Михайловна

Отец ребёнка: Копылов Михаил Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1914

Сын: Копылов Василий Михайлович

Отец ребёнка: Копылов Михаил Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1918

Дочь: Копылова Клавдия Михайловна

Отец ребёнка: Копылов Михаил Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1930

Дочь: Копылова Лидия Михайловна

Отец ребёнка: Копылов Михаил Михайлович

Аристово, Белозерский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Копылов Михаил Михайлович

Смерть
Неизвестно
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