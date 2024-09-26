Костерин ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Костерин ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Костерина) Екатерина Андреевна

Отец ребёнка: Костерин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Костерина) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Костерин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Костерин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Костерин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Костерина) Сима Андреевна

Отец ребёнка: Костерин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
14.01.1909

Дочь: Тарасова (Костерина) Татьяна Андреевна

Отец ребёнка: Костерин Андрей Иванович

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