Халитова (Мурясова) Халида Заррафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Халитова (Мурясова) Халида Заррафовна

Место рождения

Айдарали

Дата рождения

29.08.1941

Дата смерти

21.12.2023

Пол

Женский

Отец

1917 г.р.

Мать

1919 г.р.

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АЛ
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Место
Комментарий
Рождение
29.08.1941

Отец: Шарафутдинов Зарраф

Мать: Шарафутдинова Зайтуна Биктимировна

Айдарали
Бракосочетание
14.01.1959

Муж: Халитов Минулла Галиуллович

Халикеево, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Минулла Галиуллович

д.Ак Чишма, Ютазинского района, ТАССР
Рождение ребёнка
14.07.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Минулла Галиуллович

д.Ак Чишма, Ютазинского района, ТАССР
Рождение ребёнка
12.02.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Минулла Галиуллович

д.Ак Чишма, Ютазинского района, ТАССР
Рождение ребёнка
01.09.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Минулла Галиуллович

г. Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
31.10.1967

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Минулла Галиуллович

д.Ак Чишма, Ютазинского района, ТАССР
Рождение ребёнка
10.12.1969

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Халитов Минулла Галиуллович

д.Ак Чишма, Ютазинского района, ТАССР
Смерть
21.12.2023
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