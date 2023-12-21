Халитова (Мурясова) Халида Заррафовна
Место рожденияАйдарали
Дата рождения29.08.1941
Дата смерти21.12.2023
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1941
Айдарали
Бракосочетание
14.01.1959
Халикеево, Стерлибашевский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.11.1959
д.Ак Чишма, Ютазинского района, ТАССР
Рождение ребёнка
14.07.1961
д.Ак Чишма, Ютазинского района, ТАССР
Рождение ребёнка
12.02.1963
д.Ак Чишма, Ютазинского района, ТАССР
Рождение ребёнка
01.09.1964
г. Стерлитамак, БАССР
Рождение ребёнка
31.10.1967
д.Ак Чишма, Ютазинского района, ТАССР
Рождение ребёнка
10.12.1969
д.Ак Чишма, Ютазинского района, ТАССР
Смерть
21.12.2023