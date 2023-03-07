Варламов Венедикт Иванович
Место рождения
Дата рождения1857
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: Варламов Иван
Рождение ребёнка
1880
Сын: Варламов Иван Венедиктович
Мать ребёнка: Варламова Каллисфения Николаевна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Варламова Екатерина Венедиктовна
Мать ребёнка: Варламова Каллисфения Николаевна
Рождение ребёнка
1896
Сын: Варламов Николай Венедиктович
Мать ребёнка: Варламова Каллисфения Николаевна
Рождение ребёнка
1901
Сын: Варламов Александр Венедиктович
Мать ребёнка: Варламова Каллисфения Николаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно