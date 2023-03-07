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Варламов Венедикт Иванович

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Место рождения

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Варламов Иван

Мать: Варламова Василиса Ивановна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1880

Сын: Варламов Иван Венедиктович

Мать ребёнка: Варламова Каллисфения Николаевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1884

Дочь: Варламова Екатерина Венедиктовна

Мать ребёнка: Варламова Каллисфения Николаевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Варламов Николай Венедиктович

Мать ребёнка: Варламова Каллисфения Николаевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1901

Сын: Варламов Александр Венедиктович

Мать ребёнка: Варламова Каллисфения Николаевна

Косково, Вологодский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Варламова Каллисфения Николаевна

Смерть
Неизвестно
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