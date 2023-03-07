Стародумов Михаил (Михайло) Андреев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1668
Дата смерти1738
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668
Рождение ребёнка
Около 1692
Сын: Стародумов Павел Михайлов
Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1698
Дочь: Анна Михайлова
Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Яковлева
Рождение ребёнка
Около 1713
Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Яковлева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1738