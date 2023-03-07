Стародумов Михаил (Михайло) Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародумов Михаил (Михайло) Андреев

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Место рождения

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1668

Дата смерти

1738

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1668

Отец: Стародумов Андрей (Ондрюшко) Федотов

Мать: Стародумова Федосья Терентьева

Голодница, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1692

Сын: Стародумов Павел Михайлов

Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Яковлева

Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1698

Дочь: Анна Михайлова

Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Яковлева

Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1713

Сын: Стародумов Иван Михайлов

Мать ребёнка: Стародумова Евдокия Яковлева

Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародумова Евдокия Яковлева

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1738
Большой Перелаз, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
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