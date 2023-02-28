Шевалдин Дмитрий Иванович
Место рождения
Дата рождения03.06.1904
Дата смерти02.03.1963
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1904
Отец: Шевалдин Иван Михайлович
Мать: не указана
Военная служба
С 04.09.1941
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Старший сержант Призван 4.09.1941 Сорочинским РВК Чкаловской области. Служил в звании рядового в 500 отдельном зенитном артиллерийском дивизионе, затем в звании ... Показать все
Смерть
02.03.1963