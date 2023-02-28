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Шевалдин Дмитрий Иванович

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Место рождения

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

03.06.1904

Дата смерти

02.03.1963

Пол

Мужской

Отец

До 1886 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.06.1904

Отец: Шевалдин Иван Михайлович

Мать: не указана

Яман, Илекский муниципальный район, Оренбургская область
Военная служба
С 04.09.1941
Род войск: Артиллерия Воинское звание: Старший сержант Призван 4.09.1941 Сорочинским РВК Чкаловской области. Служил в звании рядового в 500 отдельном зенитном артиллерийском дивизионе, затем в звании ... Показать все
Смерть
02.03.1963
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