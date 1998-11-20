Кунденок Николай Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.09.1932
Дата смерти20.11.1998
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1959
Сын: Кунденок Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Кунденок Людмила Петровна
Рождение ребёнка
18.10.1960
Сын: Кунденок Николай Николаевич
Мать ребёнка: Кунденок Людмила Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
20.11.1998