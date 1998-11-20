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Кунденок Николай Федорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.09.1932

Дата смерти

20.11.1998

Пол

Мужской

Добавил:

ЖТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.09.1932

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1959

Сын: Кунденок Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Кунденок Людмила Петровна

Рождение ребёнка
18.10.1960

Сын: Кунденок Николай Николаевич

Мать ребёнка: Кунденок Людмила Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кунденок Людмила Петровна

Смерть
20.11.1998
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