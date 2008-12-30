Terman Hyman
Место рожденияCleveland, Ohio
Дата рождения05.10.1925
Дата смерти30.12.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1925
Отец: Terman Abraham
Мать: Terman Paula
Cleveland, Ohio
Рождение ребёнка
1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
12.05.1987
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Los Angeles, California
Работа или профессия
Неизвестно
Realtor
Смерть
30.12.2008