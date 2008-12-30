Terman Hyman — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Terman Hyman

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Место рождения

Cleveland, Ohio

Дата рождения

05.10.1925

Дата смерти

30.12.2008

Пол

Мужской

Отец

1884 г.р.

Мать

1883 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.10.1925

Отец: Terman Abraham

Мать: Terman Paula

Cleveland, Ohio
Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
12.05.1987

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Los Angeles, California
Работа или профессия
Неизвестно
Realtor
Смерть
30.12.2008
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