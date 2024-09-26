Кобзева Ульяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кобзева Ульяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1856 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кобзев Федот Иванов

Рождение ребёнка
Около 1879

Сын: Кобзев Иван Федотов

Отец ребёнка: Кобзев Федот Иванов

Рождение ребёнка
Около 1884

Дочь: (Кобзева) Марина Федотовна

Отец ребёнка: Кобзев Федот Иванов

Смерть
Неизвестно

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