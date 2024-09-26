Кобзева Ульяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кобзев Федот Иванов
Рождение ребёнка
Около 1879
Сын: Кобзев Иван Федотов
Отец ребёнка: Кобзев Федот Иванов
Рождение ребёнка
Около 1884
Дочь: (Кобзева) Марина Федотовна
Отец ребёнка: Кобзев Федот Иванов
Смерть
Неизвестно