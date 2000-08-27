Киселева (Терентьева) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Киселева (Терентьева) Мария Ивановна

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Место рождения

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

17.07.1922

Дата смерти

27.08.2000

Пол

Женский

Отец

1887 г.р.

Мать

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ИК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.07.1922

Отец: Терентьев Иван Павлович

Мать: Терентьева Александра Федоровна

Старая Толба, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.07.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Киселев Павел Яковлевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Киселев Павел Яковлевич

Смерть
27.08.2000
Кольчугино, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
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