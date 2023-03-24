Герей Иосиф Яковлевич
Место рожденияАмурская область,Завитинский район, с. Албазинка
Дата рождения1901
Дата смерти15.02.1938
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Герей Яков Никитович
Мать: ?
Амурская область,Завитинский район, с. Албазинка
Рождение ребёнка
1921
Сын: Гирей Иосифович Александр
Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна
Амурская область,Завитинский район.
Рождение ребёнка
15.09.1923
Дочь: Офицерова Иосифовна Любовь
Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна
Рождение ребёнка
24.11.1926
Дочь: Попова Екатерина Иосифовна
Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна
Россия
Рождение ребёнка
19.11.1927
Дочь: Быкова Иосифовна Вера
Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна
Рождение ребёнка
17.06.1929
Дочь: Минёнок Елена Иосифовна
Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна
Амурская область,Завитинский район, с. Албазинка
Рождение ребёнка
06.01.1936
Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна
Рождение ребёнка
16.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна
Амурская область,Завитинский район, с. Святогорьевка.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Надежда Иосифовна
Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна
Смерть
15.02.1938
Россия
Причина смерти: Растрел