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Герей Иосиф Яковлевич

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Место рождения

Амурская область,Завитинский район, с. Албазинка

Дата рождения

1901

Дата смерти

15.02.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Герей Яков Никитович

Мать: ?

Амурская область,Завитинский район, с. Албазинка
Рождение ребёнка
1921

Сын: Гирей Иосифович Александр

Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна

Амурская область,Завитинский район.
Рождение ребёнка
15.09.1923

Дочь: Офицерова Иосифовна Любовь

Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна

Рождение ребёнка
24.11.1926

Дочь: Попова Екатерина Иосифовна

Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна

Россия
Рождение ребёнка
19.11.1927

Дочь: Быкова Иосифовна Вера

Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна

Рождение ребёнка
17.06.1929

Дочь: Минёнок Елена Иосифовна

Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна

Амурская область,Завитинский район, с. Албазинка
Рождение ребёнка
06.01.1936

Сын: Герей Иосифович Василий

Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна

Рождение ребёнка
16.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна

Амурская область,Завитинский район, с. Святогорьевка.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда Иосифовна

Мать ребёнка: Герей Ирина Тихоновна

Смерть
15.02.1938
Россия
Причина смерти: Растрел
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