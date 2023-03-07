Мусихина Федосья Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мусихина Федосья Павлова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1745

Дата смерти

После 1781

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1744 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1745

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Евдокия Максимова

Отец ребёнка: Мусихин Максим Емельянов

Корякинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мусихин Максим Емельянов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Корякинской, Слободской уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1781
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