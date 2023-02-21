Смирнова Валентина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1957
Сын: Смирнов Евгений Викторович
Отец ребёнка: Смирнов Виктор Георгиевич
Рождение ребёнка
Около 1966
Дочь: Смирнова Ирина Викторовна
Отец ребёнка: Смирнов Виктор Георгиевич
Работа или профессия
Неизвестно