Смирнова Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Смирнова Валентина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1957

Сын: Смирнов Евгений Викторович

Отец ребёнка: Смирнов Виктор Георгиевич

Рождение ребёнка
Около 1966

Дочь: Смирнова Ирина Викторовна

Отец ребёнка: Смирнов Виктор Георгиевич

Работа или профессия
Неизвестно
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