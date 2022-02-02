Добросотскова (Петлякова) Валентина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Добросотскова (Петлякова) Валентина Дмитриевна

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Место рождения

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

07.03.1942

Дата смерти

02.02.2022

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1942

Отец: Петляков Дмитрий Иванович

Мать: Петлякова Анна Антоновна

Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
15.05.1966

Дочь: Космачёва Наталья Викторовна

Отец ребёнка: Добросотский Виктор

Рождение ребёнка
22.03.1970

Сын: Добросотский Андрей Викторович

Отец ребёнка: Добросотский Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Добросотский Виктор

Смерть
02.02.2022
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно
Воронцовка, Павловский муниципальный район, Воронежская область
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