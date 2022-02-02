Добросотскова (Петлякова) Валентина Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1942
Дата смерти02.02.2022
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1942
Рождение ребёнка
15.05.1966
Дочь: Космачёва Наталья Викторовна
Отец ребёнка: Добросотский Виктор
Рождение ребёнка
22.03.1970
Сын: Добросотский Андрей Викторович
Отец ребёнка: Добросотский Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Добросотский Виктор
Смерть
02.02.2022
Павловск, Павловский муниципальный район, Воронежская область
Похороны
Неизвестно