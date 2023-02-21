Малицкая (Чернова) Мария Федосеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малицкая (Чернова) Мария Федосеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

МШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1907

Сын: Малицкий Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Малицкий Матвей Степанович

Квашнино, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1912

Дочь: Малицкая Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Малицкий Матвей Степанович

Квашнино, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Малицкий Ефим Матвеевич

Отец ребёнка: Малицкий Матвей Степанович

Квашнино, Колосовский муниципальный район, Омская область
Рождение ребёнка
07.07.1922

Дочь: Малицкая Аграфена Матвеевна

Отец ребёнка: Малицкий Матвей Степанович

Квашнино, Колосовский муниципальный район, Омская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Малицкий Матвей Степанович

Смерть
Неизвестно
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