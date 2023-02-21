Малицкая (Чернова) Мария Федосеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Отец ребёнка: Малицкий Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Малицкая Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Малицкий Матвей Степанович
Рождение ребёнка
1919
Отец ребёнка: Малицкий Матвей Степанович
Рождение ребёнка
07.07.1922
Дочь: Малицкая Аграфена Матвеевна
Отец ребёнка: Малицкий Матвей Степанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно