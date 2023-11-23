Панасенко (Мизина) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панасенко (Мизина) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панасенко Семен Федорович

Отец ребёнка: Панасенко Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панасенко ?

Отец ребёнка: Панасенко Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дахно (Панасенко) Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Панасенко Федор Игнатьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панасенко Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
08.08.1901

Дочь: Волкова (Панасенко) Ефросинья

Отец ребёнка: Панасенко Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
29.06.1904

Дочь: Черевашенко (Панасенко) Аграфена Федоровна

Отец ребёнка: Панасенко Федор Игнатьевич

Рождение ребёнка
1914

Дочь: Кожемякина (Панасенко) Вера Федоровна

Отец ребёнка: Панасенко Федор Игнатьевич

Смерть
Неизвестно

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