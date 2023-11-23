Панасенко (Мизина) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панасенко Семен Федорович
Отец ребёнка: Панасенко Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панасенко ?
Отец ребёнка: Панасенко Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дахно (Панасенко) Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Панасенко Федор Игнатьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
08.08.1901
Дочь: Волкова (Панасенко) Ефросинья
Отец ребёнка: Панасенко Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
29.06.1904
Дочь: Черевашенко (Панасенко) Аграфена Федоровна
Отец ребёнка: Панасенко Федор Игнатьевич
Рождение ребёнка
1914
Дочь: Кожемякина (Панасенко) Вера Федоровна
Отец ребёнка: Панасенко Федор Игнатьевич
Смерть
Неизвестно