Мартынов Сергей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мартынов Сергей

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.1957

Пол

Мужской

Отец

1932 г.р.

Мать

1931 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.1957

Отец: Мартынов Генрих

Мать: Мартынова Лидия

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