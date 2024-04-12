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Будилова Татьяна Федоровна

Место рождения

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1711

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1694 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1711

Отец: не указан

Мать: не указана

Красный Ясыл, Ординский муниципальный район, Пермский край
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Рождение ребёнка
Около 1745

Сын: Будилов Егор Сидорович

Отец ребёнка: Будилов Сидор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Рождение ребёнка
Около 1752

Сын: Будилов Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Будилов Сидор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Рождение ребёнка
1756

Дочь: Будилова Гликерия Сидоровна

Отец ребёнка: Будилов Сидор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Будилов Сидор Иванович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Смерть
Неизвестно
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