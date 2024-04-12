Будилова Татьяна Федоровна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1711
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1711
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Рождение ребёнка
Около 1745
Отец ребёнка: Будилов Сидор Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Рождение ребёнка
Около 1752
Сын: Будилов Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Будилов Сидор Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Рождение ребёнка
1756
Дочь: Будилова Гликерия Сидоровна
Отец ребёнка: Будилов Сидор Иванович
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд24, оп1, дело1502, 9 лист
Смерть
Неизвестно