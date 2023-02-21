Нефёдова Олеся Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.02.1988
ПолЖенский
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1988
Отец: Кишко Александр Сергеевич
Мать: Кишко Ирина Фёдоровна
Рождение ребёнка
23.12.2015
Сын: Нефёдов Андрей Алексеевич
Отец ребёнка: Нефёдов Алексей
Рождение ребёнка
09.04.2018
Дочь: Нефёдова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Нефёдов Алексей
Рождение ребёнка
09.04.2018
Сын: Нефёдов Александр Алексевич
Отец ребёнка: Нефёдов Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нефёдов Алексей