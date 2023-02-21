Нефёдова Олеся Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиНефёдова Олеся Александровна

Нефёдова Олеся Александровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.02.1988

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1988

Отец: Кишко Александр Сергеевич

Мать: Кишко Ирина Фёдоровна

Рождение ребёнка
23.12.2015

Сын: Нефёдов Андрей Алексеевич

Отец ребёнка: Нефёдов Алексей

Рождение ребёнка
09.04.2018

Дочь: Нефёдова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Нефёдов Алексей

Рождение ребёнка
09.04.2018

Сын: Нефёдов Александр Алексевич

Отец ребёнка: Нефёдов Алексей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нефёдов Алексей

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close