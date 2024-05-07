Биктимирова Лукерья Арсентьевна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Биктимирова Лукерья Арсентьевна

Место рождения

Оренбургская область Пономаревский район село Нижние Кузлы

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Оренбургская область Пономаревский район село Нижние Кузлы
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мартынова Анна Васильевна

Отец ребёнка: Биктимиров Василий

Смерть
Неизвестно

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