Биктимирова Лукерья Арсентьевна
Место рожденияОренбургская область Пономаревский район село Нижние Кузлы
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Оренбургская область Пономаревский район село Нижние Кузлы
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мартынова Анна Васильевна
Отец ребёнка: Биктимиров Василий
Смерть
Неизвестно