Феодосия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодосия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1752

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1722 г.р.

Мать

Около 1706 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МБ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1752

Отец: Родион

Мать: Пелагея Ивановна

Смерть
Неизвестно
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