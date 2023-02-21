Юзвенко (Канивец) Елена Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.09.1973
ПолЖенский
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1973
Отец: Канивец Алексей Григорьевич
Мать: Канивец Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Михайловна
Отец ребёнка: Юзвенко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юрий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юзвенко Андрей Михайлович
Отец ребёнка: Юзвенко Михаил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Юзвенко Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Юзвенко Михаил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юзвенко Михаил