Юзвенко (Канивец) Елена Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮзвенко (Канивец) Елена Алексеевна

Юзвенко (Канивец) Елена Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.09.1973

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1973

Отец: Канивец Алексей Григорьевич

Мать: Канивец Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Михайловна

Отец ребёнка: Юзвенко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юрий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юзвенко Андрей Михайлович

Отец ребёнка: Юзвенко Михаил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Юзвенко Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Юзвенко Михаил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юзвенко Михаил

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close