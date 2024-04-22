Ефросинья Мартынова
Место рождения
Дата рождения1849
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849
Отец: Перфильев Мартын
1847? Фёкла
Бракосочетание
13.11.1869
Муж: Емельянов Михаил
Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Михайлова Меланья
Отец ребёнка: Емельянов Михаил
Рябинкино, Островский уезд, Псковская губерния
Или 1872?
Смерть
Неизвестно