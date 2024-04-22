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Ефросинья Мартынова

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Место рождения

Гористица, Островский уезд, Псковская губерния

Дата рождения

1849

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1849

Отец: Перфильев Мартын

Мать: Спиридонова Екатерина Матрёна?

Гористица, Островский уезд, Псковская губерния
1847? Фёкла
Бракосочетание
13.11.1869

Муж: Емельянов Михаил

Гнилки, Островский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Михайлова Меланья

Отец ребёнка: Емельянов Михаил

Рябинкино, Островский уезд, Псковская губерния
Или 1872?
Смерть
Неизвестно
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