Воробьев Михаил Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоробьев Михаил Стефанов

Воробьев Михаил Стефанов

avatar

Место рождения

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Вычислено 1887 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
11.11.1905 ст.

Жена: Воробьева Анастасия Антоновна

Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Зинаида Михайловна

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1923

Сын: Воробьев Николай Михайлович

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Антоновна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Воробьев Александр Михайлович

Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Антоновна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close