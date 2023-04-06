Воробьев Михаил Стефанов
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1887 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1887 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.11.1905 ст.
Ханино, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Зинаида Михайловна
Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
1923
Сын: Воробьев Николай Михайлович
Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Антоновна
Рождение ребёнка
1925
Сын: Воробьев Александр Михайлович
Мать ребёнка: Воробьева Анастасия Антоновна
Смерть
Неизвестно