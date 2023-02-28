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Чурмазов Степан Михайлович

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Место рождения

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд

Дата рождения

1804

Дата смерти

1838

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Бракосочетание
11.06.1826 ст.

Жена: Чурмазова Настасья Константиновна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Чурмазов Михаил Степанович

Мать ребёнка: Чурмазова Настасья Константиновна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
Рождение ребёнка
29.11.1837 ст.

Сын: Чурмазов Николай Степанович

Мать ребёнка: Чурмазова Настасья Константиновна

Черепково, Хорошовская волость , Московский уезд
203-745-1455 1079об-1080
Смерть
1838
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