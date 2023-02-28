Чурмазов Степан Михайлович
Место рождения
Дата рождения1804
Дата смерти1838
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
11.06.1826 ст.
Рождение ребёнка
1830
Сын: Чурмазов Михаил Степанович
Мать ребёнка: Чурмазова Настасья Константиновна
Рождение ребёнка
29.11.1837 ст.
Сын: Чурмазов Николай Степанович
Мать ребёнка: Чурмазова Настасья Константиновна
203-745-1455 1079об-1080
Смерть
1838