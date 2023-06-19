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Мясников Ефим Филиппович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

MV
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мясников Филипп

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1889

Жена: Мясникова Анна Феодоровна

Рождение ребёнка
Около 1890 ст.

Дочь: Мясникова Евдокия Ефимовна

Мать ребёнка: Мясникова Анна Феодоровна

Рождение ребёнка
27.03.1893 ст.

Дочь: Мясникова Мария Ефимовна

Мать ребёнка: Мясникова Анна Феодоровна

Курьяново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Запись №-31ж ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1799, стр. 13
Рождение ребёнка
28.10.1901 ст.

Дочь: Мясникова Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: Мясникова Анна Феодоровна

Курьяново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1902

Дочь: Мясникова Екатерина Ефимовна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
1903 ст.
Курьяново, Конаковский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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