Мясников Ефим Филиппович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Мясников Филипп
Бракосочетание
Около 1889
Рождение ребёнка
Около 1890 ст.
Дочь: Мясникова Евдокия Ефимовна
Мать ребёнка: Мясникова Анна Феодоровна
Рождение ребёнка
27.03.1893 ст.
Дочь: Мясникова Мария Ефимовна
Мать ребёнка: Мясникова Анна Феодоровна
Запись №-31ж ЦГА Москвы, фонд №203, опись №780, дело №1799, стр. 13
Рождение ребёнка
28.10.1901 ст.
Дочь: Мясникова Екатерина Ефимовна
Мать ребёнка: Мясникова Анна Феодоровна
Рождение ребёнка
1902
Дочь: Мясникова Екатерина Ефимовна
Место жительства
1903 ст.
Смерть
Неизвестно