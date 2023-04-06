Водолеев Иван
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Водолеев Роман
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1931
Сын: Водолеев Василий
Мать ребёнка: Водолеева Татьяна
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Окладных Валентина
Мать ребёнка: Водолеева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Водолеева Татьяна
Смерть
Неизвестно