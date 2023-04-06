Водолеев Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Водолеев Иван

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Водолеев Роман

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1931

Сын: Водолеев Василий

Мать ребёнка: Водолеева Татьяна

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Окладных Валентина

Мать ребёнка: Водолеева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Водолеева Татьяна

Смерть
Неизвестно
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