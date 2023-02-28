Романов Петр Ильич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романов Петр Ильич

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Место рождения

Большое Панское, город Алексин, Тульская область

Дата рождения

21.02.1919

Дата смерти

09.02.1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
21.02.1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Панское, город Алексин, Тульская область
Смерть
09.02.1945
близ поселка Койенен, Восточная Пруссия (ныне не существует, Калининградская область)
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