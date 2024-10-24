Софья Федоровна
Место рожденияМихайлово, Влицкий приход
Дата рожденияОколо 1792
Дата смерти20.12.1836
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
17.01.1809
Муж: Петр Исакович
Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1814
Дочь: Анисья Петровна
Отец ребёнка: Петр Исакович
Рождение ребёнка
13.12.1821
Сын: Петр Петрович
Отец ребёнка: Петр Исакович
Рождение ребёнка
17.07.1827
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Петр Исакович
Смерть
20.12.1836