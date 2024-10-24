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Софья Федоровна

Место рождения

Михайлово, Влицкий приход

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

20.12.1836

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1791 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
17.01.1809

Муж: Петр Исакович

Бежаницы, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
Около 1814

Дочь: Анисья Петровна

Отец ребёнка: Петр Исакович

Рождение ребёнка
13.12.1821

Сын: Петр Петрович

Отец ребёнка: Петр Исакович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
17.07.1827

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Петр Исакович

Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
20.12.1836
Дощаново, Бежаницкий муниципальный район, Псковская область

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