Якимов Степан Дмитриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Якимов Степан Дмитриев

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Место рождения

Самарская губерния, Российская империя

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Якимов Дмитрий Михайлов

Мать: не указана

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Степан Степанов

Мать ребёнка: Настасья Ильина

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Настасья Ильина

Самарская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якимов Николай Степанов

Мать ребёнка: Настасья Ильина

Самарская губерния, Российская империя
Смерть
Неизвестно
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