Страхов Иван Васильевич 27.10.1989 — найти родственников по фамилии на Familio
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Страхов Иван Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.10.1989

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1989

Отец: Страхов Василий Федорович

Мать: Злотникова Татьяна Борисовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
10.07.2012

Дочь: Страхова Василина Ивановна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.01.2018

Сын: Страхов Данила Иванович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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