Страхов Иван Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.10.1989
ПолМужской
Мать
Жена
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.10.1989
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
10.07.2012
Дочь: Страхова Василина Ивановна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.2018
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности