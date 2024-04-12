Поникаровский Афанасий Иванович
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Место жительства
1811
Лучкино, Страдная волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Поникаровская Татиана Афанасьевна
Рождение ребёнка
1821
Дочь: Поникаровская Мария Афанасьевна
Смерть
Неизвестно