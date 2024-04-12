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Поникаровский Афанасий Иванович

Место рождения

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния

Дата рождения

1777

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Поникаровский Иван Тимофеевич

Мать: Поникаровская Параскева Афанасьевна

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Ревизские сказки от 1782 года, деревня Горка Исповедные ведомости 1840 года, деревня Поникарово
Место жительства
1811
Лучкино, Страдная волость, Велико-Устюгский уезд
Рождение ребёнка
1814

Дочь: Поникаровская Татиана Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: Поникаровская Мария Афанасьевна

Мать ребёнка: не указана

Николаевский, Устюжский уезд, Вологодская губерния
Смерть
Неизвестно
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