(Нескоблинова) Настасия Михеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Нескоблинова) Настасия Михеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

После 1834

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1798 г.р.

Дети

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
13.01.1814

Муж: Нескоблинов Емельян Семенов

[Witnesses: Карп Старадубов, Евсей Вяткин, Климент Нескоблинов]
Рождение ребёнка
1821

Сын: Нескоблинов Тарас Емелианов

Отец ребёнка: Нескоблинов Емельян Семенов

Смерть
После 1834

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