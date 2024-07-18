(Нескоблинова) Настасия Михеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиПосле 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.01.1814
[Witnesses: Карп Старадубов, Евсей Вяткин, Климент Нескоблинов]
Рождение ребёнка
1821
Сын: Нескоблинов Тарас Емелианов
Отец ребёнка: Нескоблинов Емельян Семенов
Смерть
После 1834