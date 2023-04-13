Малюгина ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Малюгин Куприян Иванович
Рождение ребёнка
1912
Сын: Малюгин Василий Куприянович
Отец ребёнка: Малюгин Куприян Иванович
Новосурск, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Малюгин Куприян Иванович
Смерть
1917