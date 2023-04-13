Малюгина ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малюгина ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1917

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1911 г.р.
1912 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

КБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Малюгин Куприян Иванович

Рождение ребёнка
1912

Сын: Малюгин Василий Куприянович

Отец ребёнка: Малюгин Куприян Иванович

Новосурск, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Малюгин Куприян Иванович

Смерть
1917
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