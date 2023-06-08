Хворост Егор Денисович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1899
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1928
Мать ребёнка: Хворост (Литвинова) Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1930
Мать ребёнка: Хворост (Литвинова) Анна Борисовна
Рождение ребёнка
1937
Мать ребёнка: Хворост (Литвинова) Анна Борисовна
Смерть
Неизвестно