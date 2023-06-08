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Хворост Егор Денисович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1899

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хворост (Литвинова) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1928

Сын: Хворост Алексей Егорович

Мать ребёнка: Хворост (Литвинова) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1930

Сын: Хворост Василий Егорович

Мать ребёнка: Хворост (Литвинова) Анна Борисовна

Рождение ребёнка
1937

Сын: Хворост Николай Егорович

Мать ребёнка: Хворост (Литвинова) Анна Борисовна

Смерть
Неизвестно

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