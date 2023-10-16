Макаров Тимофей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: Макар
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья
Рождение ребёнка
1789
Сын: Тимофеев Никита
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Тимофеева Настасья
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1797
Дочь: Тимофеева Матрена
Мать ребёнка: Авдотья
Рождение ребёнка
1804
Сын: Тимофеев Борис
Мать ребёнка: Авдотья
Смерть
Неизвестно