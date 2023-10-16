Макаров Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Макаров Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1766 г.р.

Дети

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: Макар

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья

Рождение ребёнка
1789

Сын: Тимофеев Никита

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1794

Дочь: Тимофеева Настасья

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1797

Дочь: Тимофеева Матрена

Мать ребёнка: Авдотья

Рождение ребёнка
1804

Сын: Тимофеев Борис

Мать ребёнка: Авдотья

Смерть
Неизвестно

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