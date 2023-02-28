Грудинина Татьяна Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Грудинина Татьяна Георгиевна

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Место рождения

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Грудинин Георгий

Мать: Елисеева Зоя Александровна

Усть-Ордынский, Эхирит-Булагатский муниципальный район, Иркутская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файзулина Алена Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файзулина Галина Сергеевна

Отец ребёнка: Файзулин Сергей

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Файзулина Юлия Сергеевна

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Файзулин Сергей

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