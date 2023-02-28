Грудинина Татьяна Георгиевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Грудинин Георгий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Файзулина Алена Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Файзулина Галина Сергеевна
Отец ребёнка: Файзулин Сергей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Файзулина Юлия Сергеевна
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Файзулин Сергей