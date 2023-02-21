Звонцов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Звонцов Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.09.1921

Сын: Звонцов Борис Васильевич

Мать ребёнка: Звонцова Мария Христановна

Рождение ребёнка
03.12.1923

Сын: Звонцов Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Звонцова Мария Христановна

Рождение ребёнка
09.09.1928

Дочь: Сбитнева Лидия Васильевна

Мать ребёнка: Звонцова Мария Христановна

Смерть
Неизвестно
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