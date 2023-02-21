Звонцов Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.09.1921
Мать ребёнка: Звонцова Мария Христановна
Рождение ребёнка
03.12.1923
Сын: Звонцов Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Звонцова Мария Христановна
Рождение ребёнка
09.09.1928
Дочь: Сбитнева Лидия Васильевна
Мать ребёнка: Звонцова Мария Христановна
Смерть
Неизвестно