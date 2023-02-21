Келарева (Шаманина) Елизавета Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Келарева (Шаманина) Елизавета Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1929

Дата смерти

2010

Пол

Женский

Отец

1906 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929

Отец: Шаманин Владимир Васильевич

Мать: Шаманина Серафима Петровна

Рождение ребёнка
1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Келарев Николай Петрович

Рождение ребёнка
20.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Келарев Николай Петрович

Смерть
2010
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