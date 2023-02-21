Келарева (Шаманина) Елизавета Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1929
Дата смерти2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1929
Рождение ребёнка
1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Келарев Николай Петрович
Рождение ребёнка
20.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Келарев Николай Петрович
Смерть
2010