Прилипко Наталья Кондратьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1897
Дочь: Баранова Александра Михайловна
Отец ребёнка: Прилипко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1897
Дочь: Прилипко Александра Михайловна
Отец ребёнка: Прилипко Михаил Иванович
Рождение ребёнка
Около 14.01.1911
Дочь: Прилипко Милания Михайловна
Отец ребёнка: Прилипко Михаил Иванович
Россия, Новосибирская область, Карасукский район, с. Чуман
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно