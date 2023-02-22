Суханова (Пакашева?) Анна Николаевна
Место рожденияШарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Дата рождения1846
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1846
Отец: Пакашев Николай Васильев
Мать: не указана
Шарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
22.10.1862
Рождение ребёнка
25.01.1875
Отец ребёнка: Суханов Илья Степанов
Смерть
Неизвестно