Суханова (Пакашева?) Анна Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Суханова (Пакашева?) Анна Николаевна

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Место рождения

Шарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния

Дата рождения

1846

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1846

Отец: Пакашев Николай Васильев

Мать: не указана

Шарголи, Горбатовский уезд, Нижегородская губерния
Бракосочетание
22.10.1862

Муж: Суханов Илья Степанов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.01.1875

Сын: Суханов Василий Ильич

Отец ребёнка: Суханов Илья Степанов

Селитьба, Сосновский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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