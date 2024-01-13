Бискупов Григорий Титович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1798
Дата смерти16.07.1884
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798
Отец: Бискупов Тит
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Бискупов Харитон Григорьевич
Мать ребёнка: Бискупова Евфия Стефанова
Рождение ребёнка
Около 1845
Дочь: Порохня Ульяна Григорьевна
Мать ребёнка: Бискупова Евфия Стефанова
д. Кремок, Осиповичский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бискупова Евфия Стефанова
Смерть
16.07.1884
д. Кремок, Осиповичский район