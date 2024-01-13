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Бискупов Григорий Титович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1798

Дата смерти

16.07.1884

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Около 1825 г.р.
Около 1845 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1798

Отец: Бискупов Тит

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Бискупов Харитон Григорьевич

Мать ребёнка: Бискупова Евфия Стефанова

Рождение ребёнка
Около 1845

Дочь: Порохня Ульяна Григорьевна

Мать ребёнка: Бискупова Евфия Стефанова

д. Кремок, Осиповичский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бискупова Евфия Стефанова

Смерть
16.07.1884
д. Кремок, Осиповичский район
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