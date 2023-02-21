Дубинская (Мамаева) Виктория Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дубинская (Мамаева) Виктория Юрьевна

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Место рождения

Актюбинск

Дата рождения

23.11.1965

Пол

Женский

Добавил:

ВМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1965

Отец: Мамаев Юрий Тихонович

Мать: Мамаева Любовь Игоревна

Актюбинск
Бракосочетание
15.05.1986

Муж: Дубинский Юрий Петрович

Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
03.09.1986

Дочь: Атамашко Анастасия Юрьевна

Отец ребёнка: Дубинский Юрий Петрович

Рождение ребёнка
19.09.1991

Дочь: Дубинская Полина Юрьевна

Отец ребёнка: Дубинский Юрий Петрович

Дочь
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