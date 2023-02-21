Дубинская (Мамаева) Виктория Юрьевна
Место рожденияАктюбинск
Дата рождения23.11.1965
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.11.1965
Отец: Мамаев Юрий Тихонович
Мать: Мамаева Любовь Игоревна
Актюбинск
Бракосочетание
15.05.1986
Актобе, городская администрация Актобе, Актюбинская область
Рождение ребёнка
03.09.1986
Дочь: Атамашко Анастасия Юрьевна
Отец ребёнка: Дубинский Юрий Петрович
Рождение ребёнка
19.09.1991
Дочь: Дубинская Полина Юрьевна
Отец ребёнка: Дубинский Юрий Петрович
Дочь