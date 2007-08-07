Лунина (Журавлева) Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛунина (Журавлева) Анастасия Андреевна

Лунина (Журавлева) Анастасия Андреевна

avatar

Место рождения

Свищевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

30.11.1927

Дата смерти

07.08.2007

Пол

Женский

Отец

1884 г.р.

Мать

1891 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1954 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
1962 г.р.

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1927

Отец: Журавлев Андрей Федулович

Мать: Журавлева (Аллилуева) Ульяна Емельяновна

Свищевка, Белинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
22.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лунин Иван Григорьевич

Гоговинская, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1954

Сын: Лунин Владимир Иванович

Отец ребёнка: Лунин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
04.06.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лунин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
21.09.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Лунин Иван Григорьевич

Рождение ребёнка
28.06.1962

Сын: Лунин Юрий Иванович

Отец ребёнка: Лунин Иван Григорьевич

Смерть
07.08.2007

Мы используем куки для улучшения работы сайта.