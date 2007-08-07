Лунина (Журавлева) Анастасия Андреевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1927
Дата смерти07.08.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1927
Рождение ребёнка
22.03.1952
Гоговинская, Нижне-Ломовский уезд, Пензенская губерния
Рождение ребёнка
28.05.1954
Отец ребёнка: Лунин Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
04.06.1956
Рождение ребёнка
21.09.1959
Рождение ребёнка
28.06.1962
Сын: Лунин Юрий Иванович
Отец ребёнка: Лунин Иван Григорьевич
Смерть
07.08.2007